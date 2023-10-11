Что едят в Монако и сколько это стоит

В прошлом посте мы узнали куда ходят закупаться российские патриоты в Ницце, а сейчас давайте посмотрим, что же едят обычные европейцы, лишенные доступа к чарующему вкусу сгущенки и пикантного аромата бочковых огурцов.
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