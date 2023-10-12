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Художник CD Projekt показал рендеры главного антагониста Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Гжего...

Художник CD Projekt показал рендеры главного антагониста Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Гжего...

Художник CD Projekt показал рендеры главного антагониста Cyberpunk 2077: Phantom LibertyГжегож Хойнацки (Grzegorz Chojnacki), художником по персонажам CD Projekt Red, недавно посетил ArtStation, чтобы подробнее рассмотреть дизайн персонажей в Phantom Liberty, недавно вышедшем расширении для научно-фантастического экшена Cyberpunk 2077.

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