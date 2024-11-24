Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЦИК: на выборах президента Румынии лидирует Марчел Чолаку

ЦИК: на выборах президента Румынии лидирует Марчел Чолаку

Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку предварительно лидирует на президентских выборах в стране с 23,63% голосов избирателей, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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