Французский мэр посчитал застолья с избирателями важными для решения проблем

Мэр французского муниципалитета Мериэль Жером Франсуа регулярно организует застолье для местных жителей с целью легче и быстрее создавать связи между людьми и более открыто и свободно обсуждать интересующие граждан вопросы и проблемы.
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