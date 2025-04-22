С наступлением эры цифры, люди сами того не понимая включили отсчёт времени до уничтожения цивилизации. Пройдёт 50-100 лет и ИИ интеллект сам начнет избавляться от балласта который пытается его контролировать, т.е. от людей.

Игорь Кузнецов

Сама по себе "цифровизация" не вредна, если с помощью различных ресурсов расширять возможности человека "перерабатывать" поток данных. Но последствия "игромании" всегда губительны. Вывод простой - воспитание детей с учётом их развития, но на это нужно время родителей, а с этим всегда проблема. По себе знаю - 3 смены в пионерлагере, вечто занят, потом спротсекция... А кто-то курил и в карты играл во дворе.