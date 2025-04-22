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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Цифровая деменция – наше «светлое» будущее

Умнее не становимся Начнем с так называемого «эффекта Флинна», достаточно оптимистичного феномена, по которому уровень интеллекта среднестатистического землянина неуклонно повышался с 30-х годов прошлого столетия.

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Комментарии
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Н
Наталья
Сильные люди порождают легкие времена, легкие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжелые времена, тяжелые времена порождают сильных людей... Сейчас наступают тяжелые времена...
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1 час.
александр петров
С наступлением эры цифры, люди сами того не понимая включили отсчёт времени до уничтожения цивилизации. Пройдёт 50-100 лет и ИИ интеллект сам начнет избавляться от балласта который пытается его контролировать, т.е. от людей.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Сама по себе &quot;цифровизация&quot; не вредна, если с помощью различных ресурсов расширять возможности человека &quot;перерабатывать&quot; поток данных. Но последствия &quot;игромании&quot; всегда губительны. Вывод простой - воспитание детей с учётом их развития, но на это нужно время родителей, а с этим всегда проблема. По себе знаю - 3 смены в пионерлагере, вечто занят, потом спротсекция... А кто-то курил и в карты играл во дворе.
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49 мин.
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