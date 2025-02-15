Эксперты: банк со слишком высокими ставками может лишиться лицензии

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в своем недавнем интервью подняла важную тему — риски, связанные с высокими процентными ставками, и их влияние на финансовое здоровье банков.