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Украинцы начали что-то подозревать. Или прозревать?

«Почему они [украинские дети в будущем] должны идти на смерть, защищать депутатов, которые греют жопы в Верховной раде?»Такой вопрос озвучила молодая мать из Одессы на видео, которое стало популярным в TikTok.

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