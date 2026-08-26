Опрос ВТБ: 55% россиян признались, что дети копят лучше них

Больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ*, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии