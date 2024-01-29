Работодатели считают навык управления проектами важным для карьерного роста

Работодатели, принявшие участие в новом исследовании, посчитали самым ценным навыком для карьерного развития в 2024 году умение планировать, организовывать и управлять проектами, а также эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии