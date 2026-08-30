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Слова Зеленского о русских как незнакомцах являются «предательством» – Емельяненко

Слова Зеленского о русских как незнакомцах являются «предательством» – Емельяненко

Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал «предательством» слова Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы являются друг для друга незнакомцами.

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