Тяньцзинь: столица цифровой культуры и торговли Китая

В цифровом центре китайско-сингапурского научного парка Tianjin Eco-city в северокитайском муниципалитете Тяньцзинь (Tianjin) посетителей на разных языках встречают цифровые люди, демонстрирующие наследие и культурные истории проверенных временем продуктов Тяньцзиня и погружающие посетителей в технологический опыт.