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Царьград

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Россия на четвёртом месте по запасам редкоземельных металлов: переговоры в Эр-Рияде

Россия на четвёртом месте по запасам редкоземельных металлов: переговоры в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры с участием Кирилла Дмитриева, обсуждались запасы редкоземельных металлов в России.

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