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Культура и Общество

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Я упоенье нахожу…

Я упоенье нахожу в печали осени, дождей, и взором пристальным слежу за чередой осенних дней, когда так низки облака, и все безмолвие хранит, и дождик моросит слегка, касаясь свежестью ланит, я одиноко в тишине любуюсь яркой красотой, и, хоть немножко грустно мне, чарует осени покой….

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