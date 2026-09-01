Я упоенье нахожу в печали осени, дождей, и взором пристальным слежу за чередой осенних дней, когда так низки облака, и все безмолвие хранит, и дождик моросит слегка, касаясь свежестью ланит, я одиноко в тишине любуюсь яркой красотой, и, хоть немножко грустно мне, чарует осени покой….