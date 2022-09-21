Русская весна

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СРОЧНО: В России объявлена частичная мобилизация

СРОЧНО: В России объявлена частичная мобилизация

Только что стало известно о том, что президент Путин объявил в России частичную мобилизацию. Глава государства заявил, что его речь пойдет о защите суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.

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