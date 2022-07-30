Спорт Уик-Энд

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

Скандал в Сочи. Главным арбитром был петербуржец Любимов. Талалаев сказал о судейском произволе: Играли по разным правилам. Я готов выступать на ЭСК РФС

Скандал в Сочи. Главным арбитром был петербуржец Любимов. Талалаев сказал о судейском произволе: Играли по разным правилам. Я готов выступать на ЭСК РФС

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказал претензии к судейству после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх