´Фильтровали´ не зря: ГАИ Бобруйска провела отработку города.

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль и провели специальное мероприятие ´Фильтр´, направленное на укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП, выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления.