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Ирина Шейк отказала Канье Уэсту

Ирина Шейк отказала Канье Уэсту

Мы так и думали. Уж слишком они разные Как стало известно накануне, Ирина Шейк не собирается и дальше позировать в обществе Канье Уэста и вызывать на себя лавину внимания.

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