Ирина Шейк отказала Канье Уэсту

Мы так и думали. Уж слишком они разные Как стало известно накануне, Ирина Шейк не собирается и дальше позировать в обществе Канье Уэста и вызывать на себя лавину внимания.
Популярные статьи
- “Рекламируют антироссийский проект” – Тимати, Губерниева, Бородину и других обвинили в продажности Западу
- А как же родина, патриотизм? Сын экс-президента Дмитрия Медведева признался в любви к Америке
- «Надеюсь, буду жить счастливо», – как сложилась жизнь Андрея Норкина после того, как его супруга наложила на себя руки
Свежие комментарии