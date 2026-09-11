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Царьград

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Пьяный водитель Chevrolet Niva убил пассажира в ДТП под Новороссийском

Пьяный водитель Chevrolet Niva убил пассажира в ДТП под Новороссийском

В Приморский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Новороссийска.

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