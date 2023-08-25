Глава МО Украины обещал уйти в отставку, если подтвердится факт коррупции

Написать заявление об отставке в случае, если подтвердится факт поставки военнослужащим министерством обороны Украины летних курток под видом зимних, пообещал украинский министр обороны Алексей Резников 25 августа, сообщает агентство РБК-Украина.
Написать заявление об отставке в случае, если подтвердится факт поставки военнослужащим министерством обороны Украины летних курток под видом зимних, пообещал украинский министр обороны Алексей Резников 25 августа, сообщает агентство РБК-Украина.
Свежие комментарии