В России планируют расширить действие водительских прав на снегоходы и квадроциклы

МВД и Минсельхоз разрабатывают законопроект, который позволит гражданам с водительскими правами категорий В и А (легковые автомобили и мотоциклы) управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительных экзаменов, пишет "Коммерсантъ".
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