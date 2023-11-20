В России планируют расширить действие водительских прав на снегоходы и квадроциклы

МВД и Минсельхоз разрабатывают законопроект, который позволит гражданам с водительскими правами категорий В и А (легковые автомобили и мотоциклы) управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительных экзаменов, пишет "Коммерсантъ".