В Катав-Ивановске школа заплатит компенсацию получившему травмы ученику

Прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ученику школы в Катав-Ивановске. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в сентябре 2025 года группа несовершеннолетних избила 12-летнего мальчика на территории школы.
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