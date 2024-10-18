Балтийский флот провел учения по атакам на объекты «противника» с воздуха

Высокоточные бомбоштурмовые удары по наземным целям условного противника нанесли экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота, сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны России 18 октября на официальном интернет-портале.
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