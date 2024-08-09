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100 Дорог

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Рождение детенышей монков-патас в зоопарке Росамонда Гиффорда

Рождение детенышей монков-патас в зоопарке Росамонда Гиффорда

<p>В зоопарке Росамонда Гиффорда в Нью-Йорке произошло замечательное событие: родились два детеныша монков-патас, которых заботливо вырастают смотрители после того, как их матери не смогли проявить материнский инстинкт.

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