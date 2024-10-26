Русский пир: как формировалась отечественная кухня при Александре III

Александр III правил Российской империей с 1881 по 1894 год, и в этот период в стране наблюдался бурный экономический рост, стремительно развивалась самобытная национальная культура, включавшая в себя и гастрономию: важной составляющей здесь стало обращение к русским традициям.
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