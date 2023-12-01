Почему у детей со временем меняется цвет глаз?

Зрительный орган представляет собой довольно сложную систему, обладающую рядом особенностей. Также каждый человек имеет определенный цвет глаз, зависящий от расовой принадлежности, наследственности и ряда других параметров.
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