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Дзен Дневник

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Почему у детей со временем меняется цвет глаз?

Почему у детей со временем меняется цвет глаз?

Зрительный орган представляет собой довольно сложную систему, обладающую рядом особенностей. Также каждый человек имеет определенный цвет глаз, зависящий от расовой принадлежности, наследственности и ряда других параметров.

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