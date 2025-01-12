Украинский бизнес в сердце Москвы: как нарушались законы и что это значит для России Ирина ВальковаНа фоне текущей геополитической обстановки и усиления напряжённости в отношениях между Россией и Украиной новость о взыскании почти миллиона рублей с Национального культурного центра Украины в Москве вызывает серьёзные вопросы.