У России появилась новая точка перевалки нефти в Средиземноморье

Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, после введения Грецией жестких мер в отношении запрещенного сырья поставки российской нефти с перевалкой с одного танкера на другой переместились дальше на запад в Средиземноморье, недалеко от восточной оконечности побережья Марокко.