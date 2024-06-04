У России появилась новая точка перевалки нефти в Средиземноморье

Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, после введения Грецией жестких мер в отношении запрещенного сырья поставки российской нефти с перевалкой с одного танкера на другой переместились дальше на запад в Средиземноморье, недалеко от восточной оконечности побережья Марокко.
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