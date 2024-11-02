«У России есть только два союзника — её армия и флот»

Суди себя сам «- Тогда суди сам себя, - сказал король. - Это самое трудное. Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр». Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Не первый уже раз приходится обращаться к теме антисоветизма. Всё время думаю: «И когда же они перестанут разражаться гневными филиппиками и начнут вдумчиво изучать историю не по Сванидзе или Радзинскому, а по академическим трудам; когда перестанут хвастаться вырванными из контекста цитатами и начнут изучать сами источники?» И понимаю: никогда! Когда-то, будучи еще не совсем знакомым с наследием человечества, я искренне верил в то, что лилось помойным потоком в наше сознание. И то, что Ленин был душегуб, а Сталин безграмотнее самого безграмотного крестьянина; что Ленин рассматривал Россию лишь как хворост для мировой революции, а Сталин за весь период своего правления занимался исключительно истреблением населения. Отрезвление пришло сравнительно быстро. Я проболел антисоветизмом не больше полугода, слава богу. Благодаря одному мудрому человеку, который буквально ткнул меня носом, когда я заявил ему о том, что Ленин-де считал русского рабочего плохим. Он молча достал том ПСС В. И. Ленина, затем другой, и так же молча протянул мне. «Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями», – прочитал я полную цитату из работы В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» (взято из ПСС, Т. 36, С. 189). И смысл фразы для меня сразу стал совершенно другой. Хороший пример, не правда ли? И этот простой пример заставил меня не просто изменить себя. С тех пор я предпочитаю проверять и перепроверять по первоисточникам. К чему вся эта длинная прелюдия? А дело в том, что некоторые телеграм-каналы, блогеры в Дзене и на иных площадках продолжают нести бред насчет «злобности» большевиков и прочие «аргументы» либероты. Причем они не просто показывают свою малограмотность, они её афишируют, они ею кичатся! Вот, скажем, ТГ «Мигранты – всё как есть». Канал полезный, так как поднимает наболевшую тему засилья мигрантов в нашей жизни. Вот только чуть ли не в каждом посте обязательно ремарка: советские госдеды, советские новиопы и прочий набор антисоветчика. А ведь люди даже не включают простейшую логику, не говоря уже о знакомстве с первоисточниками. Ладно, выкормыши советские сидят во власти. А сколько им, с вашего позволения, лет? Если считать со дня госпереворота 12 декабря 1991 года, даже от 40-летнего возраста, во власти должны сидеть люди не моложе 70 лет. Много ли их таких? Как ни посмотришь, везде одни «единороссы», лощеные, молодые, с улыбкой во все 44 зуба. Откуда в них «советскость»? Где вы ее в них увидели? Они вам еще сто очков форы дадут в своем антисоветизме и ненависти к Ленину, Сталину и СССР. Нет, друзья мои, во власти сейчас сидят молодые хищники, вскормленные уже пропагандой Ельцина, Гайдара, Чубайса и иже с ними. И хором повторяют мантры антисоветизма. А иначе нельзя — вылетишь со своего поста, как пробка из-под бутылки шампанского. Отсюда и растут ноги современной полуправды, которую нам заботливо поставляет, например, телеканал «Союз». Да, нужный канал, с точки зрения познания Бога и православия. Но вот в историческом плане, увы, «джентльменский» набор гражданина Ельцина, Сванидзе, Радзинского и прочих. Не отстают и другие. Вот, скажем, Сергей Худиев, ведущий в Дзене свою колонку публицист и богослов. Цитирую по первоисточнику: «В Вологде установят памятники Сталину и Иоанну Грозному. Это будет сделано, как всегда в таких случаях, в ответ на «обращения общественности», потому что «существует запрос». Запрос-то существует — стоит, однако, подумать над тем, у всех ли «запросов общественности» стоит идти на поводу. Если «общественность» хочет вас расстрелять, ее вряд ли стоит в этом поддерживать. Культ Сталина (а во втором ряду и Грозного) нельзя назвать государственным или даже особенно популярным — но, тем не менее, он вполне жив и проявляет себя, в частности, в возведении подобных памятников. Что привлекает людей в обоих исторических личностях? Победы и достижения? Не совсем так.» Купюры в цитате убрали лишь раскрытие тезисов. Но и остатка хватит, чтобы понять: по автору, Ленин и Сталин – жалкие ничтожные личности. Далее в статье автор считает, что только царизм нес развитие в общество, что только цари заботились о народе и аж кушать не могли, потому как только о нас, сиволапых, думали.

Юрий Ильинов

Судить же самого себя автор не желает. А ведь на нем, как и на каждом из нас, есть доля ответственности за всё то, что происходило и происходит в нашей стране. Однако же, пинать мертвого льва безопасно и прибыльно. Разве будет умный человек оспаривать то, что при советской власти было немало ошибок? Но достижений гораздо больше. Простите, граждане хорошие, но царизм не справился, да и не хотел справляться с социальными болезнями общества. Напомнить вам резолюцию Александра Третьего на докладе тобольского губернатора, который сообщал, что 90% населения его губернии неграмотное? «И слава Богу!» – вот что написал император. Но это предпочитают умалчивать. Да, проблем сейчас много, и надо их решать. Промедление смерти подобно! Но если задать современным либералам и единороссам два извечных русских вопроса: кто виноват и что делать, то ответы будут по лекалам Госдепа: во всем виноват Ленин с атомной бомбой под государством, а нам всем надо покаяться перед Николаем Вторым и смиренно покориться олигархату. Только тогда и настанет благодатное «мужицкое царство». Дорогие вы мои! Никто и не отрицает, что были ошибки. Более того, об этом предупреждали и Ленин, и Сталин. Другое дело, что не всегда находились те, кто бы эти ошибки признавал. И если в последние тридцать лет антисоветчики сладострастно описывали ошибки большевиков, то насчет ошибок и преступлений капиталистической реставрации они молчат, хоть ты тресни. А ведь пороки современной системы родились не из мифических атомных бомб Ленина. Они родились трудами Ельцина, Гайдара, Чубайса, «семибанкирщины», а также всяких Кохов, Козыревых и прочей нечисти, осевшей сейчас на столь милом их сердцам Западе. Кто-то из власть предержащих покаялся перед народом за «святые» 90-е годы, когда миллионы были ввергнуты в нищету, когда улицы стали подобием Чикаго 30-х годов прошлого века, когда рванули вскормленные Западом националистические режимы и движения? Или майдан головного мозга на Украине наступил тоже по завещанию Ленина? Или это Сталин приказал сносить памятники советского периода и проводить политику декоммунизации и дерусификации? А нашу армию разваливали Рокоссовский и Жуков? А, может, это Брежнев приказал развалить СССР? Или это клятые коммунисты в тучные нулевые импортозамещали так, что ничего собственного мы не стали производить? Кто же саботирует пресловутые майские указы и прочие распоряжения и законы, которые формально призваны улучшить страну, но саботируются чуть ли не всей вертикалью власти? Как видим, не коммунисты устроили всю эту кровавую заваруху. Ее корни как раз в беловежском заговоре трех предателей. Когда рвавшийся к единоличной власти перманентный алкоголик разрушал единый организм, он даже не думал, что когда-то возникнет кровавый хаос. А если и думал, то плевать он хотел на горе простых людей. Да и стратегически он скинул страну из статуса сверхдержавы в разряд стран банановых республик. Помните фразу негодяя Козырева, министра иностранных дел, ныне живущего в США и обливающего нашу Россию, о том, что у России нет национальной политики? Но об этом современные русофобы не хотят вспоминать. А то как же? Признаешь их ошибки — значит, неизбежно признаешь и свою вину. А этого ох как не хочется, да и не прибыльно. А я вот часто освежаю в памяти перекошенные от злобы лица обманутых Ельциным людей, требующих уничтожить коммунизм, чтобы зажить по-человечески. Ну, уничтожили. И что? У вас наступила человеческая жизнь? Вы все теперь бизнесмены, депутаты, банкиры? Дорогие вы мои, не может быть человеческой жизни при капитализме. И многие это понимают, но признаваться в этом не хотят. При этом тайно лелея надежду выбиться в ряды тех, кто не будет исходить потом на рабочем месте, а сам будет загонять толпы в потогонную систему. Мы боимся признавать очевидное, нам страшно вылезти из своего комфорта, нам страшно судить себя по совести, а ведь именно к этому, кстати, призывает и православие! Насколько удобно сидеть в своем коконе, и как неуютно под холодным дождем обличения собственных ошибок, верно? Но истинное здоровье не рождается в жире себялюбия и эпикурейства, оно рождается только путем борьбы, пониманием себя и преодолением себя. А понять себя можно, в том числе если и судить себя строго. Сумеешь — выстоишь. Морально чистым людям это доступно, а вот продавшим всё человеческое дьяволу, не способным понять, осознать и оценить свои поступки — закрыто. Хотя, возможно, и не навсегда. Раскаялся же в последний свой час разбойник на кресте Голгофы!