Три соглашения заключили иркутские компании с представителями КНР и Монголии

В Иркутске прошла бизнес-миссия для компаний из Китайской Народной Республики и Монголии. Ее организовало министерство экономического развития и промышленности Приангарья в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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