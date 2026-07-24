Смотрите специальный репортаж «Улика из прошлого» ко Дню сотрудника органов следствия

25 июля в России отмечается профессиональный праздник тех, кто каждый день стоит на страже закона. В связи с этой датой программа «Человек и закон» подготовила специальный репортаж «Улика из прошлого» о современных методах расследования, которые превращают, казалось бы, безнадежные уголовные дела прошлых лет в раскрытые преступления.