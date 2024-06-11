Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш добавил израильских военных в глобальный список преступников, совершивших нарушения в отношении детей, подтвердил в пятницу его представитель.
CNN: ООН внесла Израиль в список мировых преступников, причиняющих вред детям. ЦАХАЛ - самая аморальная армия в мире
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот истинное лицо жидомасонов, а как хорошо всему миру втирали о своих страданиях, гонениях... "СИРОТАМИ" прикидывались... В аду гореть антихристам, сыновьям дьявола, были без роду и племени скитающимися и эта участь им предначертана... Не будет ни государства, ни крова, проклятые скитальцами... Сами себя уничтожите...
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54 мин.
Владимир Нелюбин
Согласен...Не надо людей оценивать по национальности и вероисповеданию..оценивать надо по их поступкам...
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23 мин.
Людмила Редько
Надеюсь теперь евреи перестанут торговать холо кос том? Или по заветам хуцпы продолжат с удвоенной силой?
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22 мин.
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