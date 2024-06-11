CNN: ООН внесла Израиль в список мировых преступников, причиняющих вред детям. ЦАХАЛ - самая аморальная армия в мире

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот истинное лицо жидомасонов, а как хорошо всему миру втирали о своих страданиях, гонениях... "СИРОТАМИ" прикидывались... В аду гореть антихристам, сыновьям дьявола, были без роду и племени скитающимися и эта участь им предначертана... Не будет ни государства, ни крова, проклятые скитальцами... Сами себя уничтожите...