«Не пора бы уже? Ты какой-то ветреный стал!»: Аллегрова передумала уходить со сцены и требует песню у Крутого

Недавно стало известно, что Ирина Аллегрова подумывает над тем, чтобы завершить карьеру. Да и сейчас певица очень редко появляется в свете.
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