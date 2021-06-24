Русский живописец Иван Федорович Шультце (1874-1939)

ИскусствоТуризмРусский живописец Иван Федорович Шультце (1874-1939) Иван Фёдорович Шультце - выдающийся русский живописец, пейзажист. Художественное образование получил в Санкт-Петербурге.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStarikan Старенькийхорошо написано!!!!!!!!!!!!!!!zorbel белкинЭто действительно выдающиеся полотна!!!Юлия Ухановав работах отражается светЕлена ЛитвиноваОчень понравились его работы, а ка он передает свет! Спасибо.Валентина ФилипповаЗачем ты, память, больна снегами? Больна снегами русских зим.. Очень талантливо!Starikan СтаренькийМоя судьба, моя любовь - Далекая земля. Нельзя России без снегов, А без России нам нельзя... Н, ОЛЕВКомментировать
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