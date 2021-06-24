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Русский живописец Иван Федорович Шультце (1874-1939)

Русский живописец Иван Федорович Шультце (1874-1939)

  Иван Фёдорович Шультце - выдающийся русский живописец, пейзажист. Художественное образование получил в Санкт-Петербурге.

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Starikan Старенький
хорошо написано!!!!!!!!!!!!!!!
zorbel белкин
Это действительно выдающиеся полотна!!!
Юлия Уханова
в работах отражается свет
Елена Литвинова
Очень понравились его работы, а ка он передает свет! Спасибо.
Валентина Филиппова
Зачем ты, память, больна снегами? Больна снегами русских зим.. Очень талантливо!
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