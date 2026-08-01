БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Порт, который перестал быть тихой гаванью

Порт, который перестал быть тихой гаванью

С первой декады июля удары по портам Одесской области стали систематическими. За две недели под ударами оказались не меньше трёх десятков судов, а 27 июля у берегов Одессы затонул турецкий сухогруз Golden Leo, атакованный ещё 19-го.

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