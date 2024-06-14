Санкции сильно ударят по полупроводникам

С 12 сентября введены новые санкции, которые запрещают на территории РФ: услуги по консультированию и проектированию в области IT; услуги по обслуживанию IT и облачные услуги для ПО, используемого в управлении предприятиями, при проектировании и производстве.
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