Рябков: Россия скорректирует основы госполитики в области ядерного сдерживания

Российская Федерация скорректирует документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», заявил ТАСС заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков.
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