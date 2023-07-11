Володин призвал страны НАТО осознать, что они совершают чудовищную ошибку, поддерживая нацизм на Украине

Петр Паринов

Гейевропа сама по себе это очередной фашистский рейх, поэтому бандеровская окраина им мила и близка, поэтому они за нее так топят и воюют вместе с нею против России... Володин фактически гитлера призывает осознать, что он совершает чудовищную ошибку, поддерживая нацизм на Украине.... Пора бы уже некоторым и мозги включать...