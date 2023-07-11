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Володин призвал страны НАТО осознать, что они совершают чудовищную ошибку, поддерживая нацизм на Украине

Володин призвал страны НАТО осознать, что они совершают чудовищную ошибку, поддерживая нацизм на Украине

Вячеслав Володин призвал страны, входящие в Североатлантический альянс, осознать, что они совершают чудовищную ошибку, поддерживая нацизм на Украине.

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Комментарии
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Петр Паринов
Гейевропа сама по себе это очередной фашистский рейх, поэтому бандеровская окраина им мила и близка, поэтому они за нее так топят и воюют вместе с нею против России... Володин фактически гитлера призывает осознать, что он совершает чудовищную ошибку, поддерживая нацизм на Украине.... Пора бы уже некоторым и мозги включать...
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