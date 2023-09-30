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Мостовой о стажировке в «Сатурне»: «Чему меня может научить Кононов? В футболе все давно придумано»

Мостовой о стажировке в «Сатурне»: «Чему меня может научить Кононов? В футболе все давно придумано»

«Правда ли, что Широков (гендиректор «Леон Сатурн» – прим. Sports.ru) звал в «Сатурн» поучиться у Кононова? Мы же в шутливой форме.

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