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Царьград

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Кредитование в Казахстане рухнуло до минимума за 6 лет: рост 3,1%

Кредитование в Казахстане рухнуло до минимума за 6 лет: рост 3,1%

Темпы роста потребительского кредитования в Казахстане демонстрируют значительное замедление. В период с 2021 по 2024 год портфель беззалоговых кредитов банков увеличивался в среднем на 32% ежегодно, тогда как по итогам первого полугодия 2026 года рост составил лишь 3,1%, что является минимальным показателем за последние шесть лет.

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