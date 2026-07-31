Кредитование в Казахстане рухнуло до минимума за 6 лет: рост 3,1%

Темпы роста потребительского кредитования в Казахстане демонстрируют значительное замедление. В период с 2021 по 2024 год портфель беззалоговых кредитов банков увеличивался в среднем на 32% ежегодно, тогда как по итогам первого полугодия 2026 года рост составил лишь 3,1%, что является минимальным показателем за последние шесть лет.