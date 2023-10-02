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"Ъ": Россия в сентябре стала основным поставщиком нефти в Гану

"Ъ": Россия в сентябре стала основным поставщиком нефти в Гану

Российские компании "Лукойл" и "Газпром нефть" в сентябре 2023 года отправили два танкера нефти объемом по 1 млн баррелей для НПЗ Tema (принадлежит китайской компании Sentuo) в Гане, став основными поставщиками сырья в страну.

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