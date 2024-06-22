ELDEN RING+DLC Shadow of the Erdtree Edition STEAM

https://irongamers.ru/sale/key/3264599 - ❗Внимание официальная дата выхода игры 24 Февраля ❗ ⚠️ Внимание Вы покупаете общий STEAM аккаунт c игрой ELDEN RING Deluxe Edition ❗ Игра уже куплена на аккаунте но скачать ее можно 24 Февраля купите Сейчас и будьте первым ⭐Что дает вам покупка ✅1 Доступ к официальному аккаунту Steam ✅2 Пожизненный доступ к аккаунту с игрой ELDEN RING Deluxe Edition ✅3 Доступ ко всем обновлениям игры ✅4 Техническая поддержка и помощь в запуске игры если потребуется бесплатно ⚠️Важно знать ❗ Одна активация один ПК ❗ Вы покупаете общий STEAM аккаунт c игрой ELDEN RING Deluxe Edition ❗ После покупки вам будет выдан логин и пароль от steam аккаунта, играть после установки возможно только в оффлайн режиме.