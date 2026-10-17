Дарья Калмыкова редко показывает старшего сына. Но на премьеру российского триллера «Синтетика» 43-летняя актриса пришла с 19-летним Макаром — и сделала исключение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым