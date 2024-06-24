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Энджел Риз после 25+16 в матче с «Индианой» Кларк: «У меня крутой характер. Этому нельзя научить»

Новичок «Чикаго» помогла команде отыграться с «-12» в середине четвертой четверти и победить (88:87).

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