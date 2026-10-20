Серийное производство модели запланировано на 2027 год Китайская компания Caocao Mobility совместно с Geely и партнёрами завершила сборку первого инженерного образца роботакси Eva Cab.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым