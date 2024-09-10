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Предзаказы iPhone 16 превысили прошлогодние показатели

Предзаказы iPhone 16 превысили прошлогодние показатели

Количество предзаказов iPhone 16 в первый день после презентации, которая состоялась 9 сентября, выросло практически в три раза в сравнении со спросом на смартфоны 15-й линейки, когда такая опция появилась для нее, сообщил «Известиям» гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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