Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева приняла участие в Межрегиональной конференции уполномоченных в Великом Новгороде

Конференция была организована бизнес-омбудсменом Новгородской области Юрием Михайловым, и в ходе мероприятия участники обсудили свои возможности по поддержке бизнеса, провели пленарное заседание, на котором были подняты важные темы, связанные с защитой правам предпринимателей.
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