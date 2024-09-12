Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева приняла участие в Межрегиональной конференции уполномоченных в Великом Новгороде

Конференция была организована бизнес-омбудсменом Новгородской области Юрием Михайловым, и в ходе мероприятия участники обсудили свои возможности по поддержке бизнеса, провели пленарное заседание, на котором были подняты важные темы, связанные с защитой правам предпринимателей.