Заместителя Кличко Прокопива обвинили в организации выезда уклонистов

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив овиняется на Украине в организации схем незаконной переправки уклонистов за рубеж, сообщила украинская радиостанция NV со ссылкой на свои источники.
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