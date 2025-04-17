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Заместителя Кличко Прокопива обвинили в организации выезда уклонистов

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив овиняется на Украине в организации схем незаконной переправки уклонистов за рубеж, сообщила украинская радиостанция NV со ссылкой на свои источники.

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