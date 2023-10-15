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Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Сын чемпиона СССР, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над американским бойцом Брайаном Мендосой и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.

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