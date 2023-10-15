Тим Цзю защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Сын чемпиона СССР, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю австралийский боксер Тим Цзю одержал победу над американским бойцом Брайаном Мендосой и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
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