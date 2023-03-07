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Карасин: НАТО пытается прикрыться «украинским следом» в терактах на «Северных потоках»

Карасин: НАТО пытается прикрыться «украинским следом» в терактах на «Северных потоках»

Теракты на «Северных потоках» совершили спецслужбы стран НАТО, а не украинцы. Такую точку зрения высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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