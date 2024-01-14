Журналист ESPN on ABC: Овечкин испытывает проблемы в нападении в этом сезоне

Журналист ESPN on ABC, комментирующий встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Нью-Йорк Рейнджерс", поделился размышлениями об игре российского нападающего и капитана "столичных" Александра Овечкина, отметив, что тот уже не так опасен в атаке.